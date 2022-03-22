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В Украине объявили подозрение Киселеву и Скабеевой

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 22:06
В Украине объявили подозрение Киселеву и Скабеевой Фото: в Украине объявили подозрение Киселеву и Скабеевой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине объявили подозрение кремлевским пропагандистам. На этот же раз Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо",- пишет Венедиктова.

Добавим, что Дмитрий Киселев является генеральным директором телеканала "Россия", а Скабеева - телеведущей канала "Россия-1".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственное бюро расследований планирует инициировать международный розыск российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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