Оккупанты похитили 14 тонн гумпомощи, которая была направлена в Мелитополь, - Верещук

Российские захватчики похитили 14 тонн гуманитарной помощи от украинской стороны. Груз был направлен в Мелитополь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
Из Мелитополя доехали 12 автобусов для эвакуации гражданских. Гуманитарную помощь забрали оккупанты.
"Это цена договоренностям, это цена гарантиям международного Красного креста о том, что коридоры будут работать и будут обеспечены. Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и чтобы жители Мелитополя могли завтра на них уехать в Запорожье", - заявила Верещук.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 31 марта, в течение суток в Запорожье эвакуировались почти 1,5 тысячи человек.
Война России против Украины длится тридцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.