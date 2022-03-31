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За сутки в Запорожье эвакуировались почти 1,5 тысячи человек, - Верещук

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Четверг 31 марта 2022 22:17
За сутки в Запорожье эвакуировались почти 1,5 тысячи человек, - Верещук Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции (facebook.com/vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток в Запорожье были эвакуированы 1458 человек. Более 600 человек удалось эвакуировать из Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"По согласованным трем гуманитарным коридорам, сегодня, на собственном транспорте до Запорожья доехали 1458 человек. Из них 631 человек из Мариуполя, и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологое, Орехов, Гуляйполе, Васильевка", - заявила Верещук.

Также в Бердянск ехали 45 автобусов для эвакуации, однако российские военные их не пустили в город. 600 человек, вышедших сегодня из города, завтра утром должны отправиться в Запорожье.

"Более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы завтра забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье", - добавила Верещук.

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