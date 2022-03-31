Окупанти викрали 14 тонн гумдопомоги, яка була направлена до Мелітополя, - Верещук

Російські загарбники викрали 14 тонн гуманітарної допомоги від української сторони. Вантаж був направлений до Мелітополя.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
З Мелітополя доїхали 12 автобусів для евакуації цивільних. Гуманітарну допомогу забрали окупанти.
"Це ціна домовленостям, це ціна гарантіям міжнародного Червоного хреста про те, що коридори будуть працювати й будуть забезпечені. Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернені й щоб мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя", - заявила Верещук.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 31 березня, протягом доби до Запоріжжя евакуювалися майже 1,5 тисячі людей.
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