Макрон готов приехать в Киев при одном условии

Французский президент Эммануэль Макрон стремится приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе установления мира, а не ради визита как такового.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Президент Франции не отказывается от поездки в Киев. Однако Макрон не хочет, чтобы визит превратился в формальность.
"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда только для того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России", – рассказал он.
Накануне Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов во Франции. Через две недели он сразится с Марин Ле Пен за место в Елисейском дворце.
Напомним, что Евросоюз решил наращивать поставки вооружений в Украину.
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