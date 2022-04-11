Евросоюз решил увеличить поставки оружия в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Европейский Союз является другом Украины, поэтому мы активизируем поставки оружия в ближайшем будущем", – заявила глава германского МИД.

Дипломаты стран-членов ЕС предполагают эскалацию боевых действий. В частности, на ухудшение ситуации на востоке Украины сослался и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Главной задачей ЕС на сегодняшнем этапе, по его мнению, является усиление обороноспособности Украины. В то же время остальные вопросы, в том числе и новые санкции против РФ, отходят на второй план.