Макрон готовий приїхати в Київ за однієї умови

Французький президент Еммануель Макрон прагне приїхати до України з метою досягнення конкретного результату в питанні встановлення миру, а не заради візиту як такого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Президент Франції не відмовляється від поїздки в Київ. Однак, Макрон не хоче, щоб візит перетворився у формальність.

"Я готовий поїхати в Київ чи в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лише заради того, щоб відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії", – розповів він.

Напередодні Еммануель Макрон переміг у першому турі президентських виборів у Франції. Через два тижні він змагатиметься з Марін Ле Пен за місце в Єлисейському палаці.