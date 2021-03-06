Неудача Маска и путевки на Луну. Главное за неделю из мира технологий

SpaceX удалось посадить свой космический корабль. Но он все равно взорвался

Новый прототип космического корабля Starship сумел подняться на высоту более 10 км и на этот раз безаварийно приземлился. Но через несколько минут после посадки все равно взорвался.

Запуск на видео с 8:29:00

В рамках тестового полета Starship успешно прошел цикл взлета и посадки. После подъема на 10 км были выключены двигатели, спуск проходил с помощью аэродинамических модулей. В момент посадки два двигателя были отключены, а плавную посадку обеспечил модуль Raptor.

Предполагается, что взрыв произошел из-за того, что посадка Starship была жестче, чем у ракеты Falcon 9, поскольку после контакта с землей корабль немного "подпрыгнул" и наклонился.

Предыдущие прототипы взрывались еще при посадке.

Зачем Илону Маску Starship?

Основатель компании SpaceX Илон Маск преследует амбициозную цель - в 2022 году отправить на Марс корабль с грузом. После чего станут возможными полеты с людьми. Кроме того, в рамках космической американской правительственной программы "Артемида" SpaceX выбрали одним из подрядчиков разработки систем высадки людей на Луну в 2024 году.

Именно для этих миссий разрабатывается корабль Starship. Он объединяет в себе вторую ступень, которая используется для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и непосредственно многоразовый корабль для полетов в космосе, на Луну и Марс.

При этом для полета на Марс с последующим возвращением на Землю нужна организация производства топлива на поверхности Марса. Для полета на Луну дозаправки не потребуется.

Полет на Луну уже в 2023, есть восемь бесплатных мест

SpaceX на 2023 запланировала коммерческую миссию на Луну. Запуск оплатил японский миллиардер Юсаку Маэдзаву. Но лететь он решил не один и объявил, что набирает еще восемь пассажиров, которые могут присоединиться к миссии dearMoon бесплатно.

В отборе может принять участие любой желающий. Для этого нужно подать заявку на сайте dearmoon.earth и рассказать о себе и сфере своей деятельности. Кандидат должен объяснить, как именно полет на Луну поможет ему принести человечеству больше пользы. Кроме того, нужно быть готовым поддерживать членов команды во время полета.

Маск построит собственный город в Техасе

Как пишет Bloomberg, отправной точкой для города станет поселение Бока-Чика в Техасе (тут находится космодром SpaceX), которое будет переименовано в Starbase. В частности, Илон Маск подал уже соответствующий запрос в местную администрацию. О новом городе пока известно только то, что здесь "будут очень хорошо относиться к собакам".

Apple упрощает миграцию на Android и готовит iPad mini с большим экраном

Apple запустила новую услугу, которая позволяет перенести фото и видео из хранилища iCloud в аккаунт Google. Теперь у пользователей iOS-устройств появилась возможность безболезненно "переехать" на Android либо же сделать резервную копию в другой экосистеме.

Кроме того, по данным инсайдеров, Apple готовит презентацию нового планшета iPad mini Pro с самым большим в этой серии дисплеем. Его диагональ составит 8,9 дюйма, устройство будет иметь дизайн iPad Pro и iPad Air 4, а также получит процессор Apple A14 Bionic. Презентация может пройти уже через несколько недель.

Google Chrome перестанет следить за пользователями

Популярный браузер от Google внедряет новую технологию FLoC, которая пришла на замену файлам cookie. Она тоже анализирует поведение пользователя в сети, но только чтобы отнести его к определённой аудитории. При этом личные данные раскрываться не будут. В течение двух лет браузер постепенно откажется от сбора конфиденциальной информации с целью показа таргетированной рекламы.

Флагманский Snapdragon - в более доступный сегмент смартфонов

На этой неделе китайская компания realme презентовала флагман под названием realme GT, который получил новейший процессор Snapdragon 888. Также новинка имеет AMOLED-дисплей с частотой 120, быструю зарядку на 65 Вт и продвинутую систему охлаждения.

Компания представлена на украинском рынке, но пока неизвестно, поступит ли realme GT в наши магазины. Базовая версия realme GT (8/128 ГБ) поступит в продажу по цене 432 доллара, модификация 12/256 ГБ обойдется в 510 долларов.

Фото: realme GT

Новое поколение смартфонов от Xiaomi

Xiaomi провела глобальный анонс линейки Redmi Note 10. В нее вошли сразу четыре аппарата: Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 5G.

Базовая модель получила 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, Qualcomm Snapdragon 678, стереодинамики, квадро-камеру и батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Остальные немного отличаются по техническим характеристикам.

Наиболее интересной является модель Redmi Note 10 Pro. За 7 699 гривен производитель предлагает 120-герцовый экран и игровой процессор Snapdragon 732G. Смартфон появится в украинской рознице к середине марта.

Фото: новая линейка Redmi Note (mi.com)