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Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков

Новина українською → Токио, Среда 03 марта 2021 11:28
Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков Фото: Юсаку Маэдзава (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне. Полет планируется в 2023 году.

Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на его Youtube-канале.

Он планирует взять с собой еще восемь человек.

"Я Юсаку Маэдзава, организатор проекта dearMoon. Прошло два года, как я объявил о нем, и сегодня я хочу поделиться одной важной новостью: я приглашаю вас присоединиться ко мне - восемь человек из разных стран мира", - сказал он.

Он сказал, что полет состоится на ракете Starship, которую сейчас разрабатывают в SpaceX.

"Полет к Луне займет три дня, мы облетим ее, и еще три дня уйдет на то, чтобы добраться домой. Я оплачиваю все путешествие. Я выкупаю все места, так что это будет частное путешествие. Надеюсь, мы все вместе сможем сделать так, чтобы все было здорово", - добавил бизнесмен.

По словам Маэдзавы, он хотел бы пригласить в полет творческих людей.

"Если вы считаете себя творческой личностью, то вот два ключевых условия: во-первых, вы считаете, что каким-либо образом можете помочь другим людям и обществу в целом, во-вторых, вы должны чувствовать себя способным разделять чаяния людей, которые полетят вместе с вами", - заявил Маэдзава.

Напомним, Кабинет министров утвердил концепцию пятилетней космической программы Украины.

Ранее сообщалось, что на космическую программу Украины в течение пяти лет потратят 15 млрд гривен.

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