Шахтер - Реал: что надо знать о суперматче Лиги чемпионов

"Шахтер" примет мадридский "Реал" в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на канале "Футбол 1" и Volia Football HD1. Букмекеры не верят в победу донецкой команды. Хотя в первом матче "горняки" оказались сильнее.

1 декабря, 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Украинский клуб весьма удачно начал нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, сначала выиграв у "Реала", а затем сыграв вничью с "Интером", и это при том, что практически вся основа команды на поле отсутствовала.

Но затем "горняки" дважды разгромно проиграли менхенгладбахской "Боруссии" с общим счетом 0:10. Таким образом, команда Луиша Каштру поставила себя в очень тяжелое турнирное положение в группе, уменьшив шансы на выход в плей-офф, тем не менее они по-прежнему есть.

А вот "Реал" в случае победы гарантирует себе место в 1/8 финала. Скорее всего, мадридцы захотят решить все турнирные вопросы уже в этом матче, а не оттягивать их до последней игры. Кроме того, команда Зинедина Зидана будет настроена взять реванш за поражение на домашнем поле.

Прогноз

Согласно прогнозам букмекеров, больше шансов на успех у мадридской команды. На победу "Реала" можно поставить с коэффициентом 1,44, тогда как победу "Шахтера" оценили в 6,50. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,75.

Где смотреть

Поединок состоится во вторник, 1 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55. Украинские болельщики встречу донецкой и мадридской команд смогут посмотреть на телеканале "Футбол 1". Кроме того, матч покажут и в телетрансляции на Volia Football HD1, который доступен на Mtgogo.