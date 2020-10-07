Франция - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча (счет 7:1)

Сборные Франции и Украины проведут товарищескую игру в рамках подготовки к матчам Лиги наций. Трансляция начнется на РБК-Украина в 22:10, а смотреть поединок можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Встреча состоится на арене "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Матч окончен 7:1

89 мин. Гол. Гризманн нанес удар из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Забарного залетел в дальний верхний угол ворот.

83 мин. ГОЛ! Мбапе пробил из пределов штрафной под перекладину. Не смог выручить Бущан.

73 мин. Жиру головой замыкал подачу углового, но, к счастью, не смог попасть в створ.

65 мин. Мбаппе отпасовал на Толиссо и тот точным ударом пробил дальний угол ворот Бущана.

#FRAUKR Et tolisso !!!! Qui est récompensé de son très beau match sur cette magnifique remise de Kylian Mbappé ! pic.twitter.com/XrcLEeIwad — Footballsecondes (@Footballsecond1) October 7, 2020

62 мин. У Украины по позициям замены: Яремчук и Шепелев вышли вместо Ярмоленко и Макарена.

62 мин. Конопля получил желтую карточку за фол против Диня.

59 мин. У Франции замены: Погба и Гризманн заменили Ауара и Камавингу.

55 мин. Зубков получил мяч в штрафной и нанес сильный удар, но попал в штангу.

53 мин. ГООООООООООООООЛ! Цыганков прицельно пробил в угол ворот Меньяна.

#FRAUKR Ho la réduction du score de Tsygankov de ce jolie but !! pic.twitter.com/GHjAcoXUCF — Footballsecondes (@Footballsecond1) October 7, 2020

51 мин. Ярмоленко ворвался в штрафную, мог отдать на свободного Зубкова, но решил пробить сам. В итоге неточный удар.

46 мин. Началась вторая половина встречи. Замены у команд: У Украины на поле появились Цыганков, Соболь и Чеберко вместо Малиновского, Михайличенко и Миколенко. У Франции Варан, Мбаппе и Меньян заменили Упамекано, Манданда и Марсьяль.

45 мин. Закончился первый тайм неточным дальним ударом Михайличенко.

43 мин. Малиновский получил желтую карточку за грубую игру в центре поля.

42 мин. Малиновский дважды пушечно пробил по воротах удара, но оба раза здорово выручил свою команду Манданда.

39 мин. АВТОГОЛ! Миколенко после подачи углового от Франции затылком срезал мяч в свои ворота.

#FRAUKR Ho le CSC de l'Ukraine !!!

4-0 pour la France ! pic.twitter.com/3xVPrUYlJm — Footballsecondes (@Footballsecond1) October 7, 2020

37 мин. Михайличенко прострелил в штрафную, откуда в касание пробил Малиновский, но отправил мяч выше ворот.

33 мин. Жиру оформляет дубль и делает счет 3:0.

30 мин. Толиссо пробил под перекладину, но Бущан выручил свою команду.

26 мин. Ярмоленко бросился в направлении ворот соперника, но забрался в офсайд.

25 мин. ГОЛ! Жиру получил мяч на подходе к штрафной и обводным ударом пробил в угол ворот Бущана.

17 мин. Михайличенко получил пас от Макаренко, но сыграл неудачно, подарив мяч сопернику.

14 мин. Бущан отразил мяч ногой от непростого удара Мартиаля.

9 мин. ГОЛ! Жиру пробил головой в Бущана, который отразил удар, однако на добивании оказался Камавинга.

6 мин. Момент у Франции! Динь навесил в штрафную, откуда в касание пробил набежавший Павар, но защитник пробил выше.

4 мин. Матч начали активнее игроки сборной Украины, но на данный момент футболисты обеих команд на половине поля нашей команды.

3 мин. Макаренко выполнил прострел в штрафную, но Ярмоленко не добрался до мяча.

1 мин. Стартовый свисток. Матч начался! Мяч в центре поля развели игроки сборной Украины.

- Футболисты уже на поле. Звучат гимны обеих стран.

- Сегодняшний матч на "Стад де Франс" станет для "сине-желтой" команды первым в нынешнем году со зрителями на трибунах. Посетить его смогут не более 1000 болельщиков.

- Это будет десятая очная встреча команд, в которых пять раз победу праздновали французы, трижды сборные расписали ничью и только один раз торжествовали "сине-желтые".

- Посол Франции в Украине о предстоящем поединке.

збірні і зіграють у товариському #матчі на стадіоні "Стад де Франс" цього вечора о 21.10 за паризьким часом ! Радий бачити, що прекрасні спортивні зустрічі проходять незважаючи на #covid ! Гарної гри обом командам і нехай переможе найкраща команда ! #FRAUKR @mfa_ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) October 7, 2020

- Из-за травм и коронавируса встречу пропускают 14 игроков нашей национальной команды. В связи с тяжелой кадровой ситуацией тренерский штаб решил включить в заявку на поединок легендарного украинского вратаря Александра Шовковского.

- Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы, а ее соперники выйдут на поле в синем.

- Уже известны стартовые составы. С первых минут матча против действующих чемпионов мира сыграют сразу четыре абсолютных дебютанта сборной Украины: Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный и Александр Зубков.

- Оливье Жиру сыграет 100 матч за сборную Франции.

Olivier Giroud captains France on his 100th appearance!



And there are full debuts for Houssem Aouar and Eduardo Camavinga against Ukraine #FRAUKR pic.twitter.com/eZmnswBXEi — Goal (@goal) October 7, 2020

Франция: Манданда, Павар, Упамекано, Ленгле, Динь, Ауар, Камавинга, Нзонзи, Толиссо, Жиру, Марсьяль

Запасные: Льорис, Маньян, Варан, Кимпембе, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Коман, Мбаппе, Гризманн, Бен-Йеддер

Украина: Бущан, Михайличенко, Миколенко, Забарный, Конопля, Макаренко, Харатин, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко

Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Чеберко, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Яремчук