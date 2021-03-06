Украинка Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по легкой атлетике

Украинка Марина Бех-Романчук сегодня завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Чемпионат проходит в польском городе Торун.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook .

"Первая медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском Торуне, и сразу золото. В последней попытке наша прыгунья в длину показывает лучший результат сезона в мире 6 метров 92 сантиметров и оставляет за спиной действующую чемпионку мира Малайку Михамбо", - заявили в НОК.

Как отметили в НОК, украинка Бех-Романчук смогла прыгнуть на 6 метров 92 сантиметров, опередив действующую чемпионку мира.

Напомним, сегодня украинка Юлия Джима завоевала серебро в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Украинка отстала от победительницы всего на 9 секунд.

Добавим, 20 февраля украинская женская сборная выиграла бронзу на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.