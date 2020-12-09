Интер - Шахтер: что надо знать о решающем матче Лиги чемпионов

"Шахтеру" предстоит провести на выезде против "Интера" матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на канале "Футбол 1" и Volia Football HD1. Букмекеры считают, что больше шансов на успех у подопечных Антонио Конте. В предыдущем туре "горняки" уверенно разобрались с "Реалом".

9 декабря 22:00

Милан, стадион "Сан-Сиро"

Важнейший поединок для "Шахтера". Турнирная таблица группы выглядит очень интригующе и аномально, особенно как такой, которую перед стартом называли группой смерти. Именно так должна выглядеть настоящая спортивная борьба в турнире. Сейчас абсолютно все четыре команды могут как занять место, так и выйти в плей-офф.

Если "горняки" хотят выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, то для этого им нужно победить в Милане. Ничьей будет достаточно только в том случае, если в параллельной встрече мадридский "Реал" дома не победит менхенгладбахскую "Боруссию".

Прогноз

Согласно прогнозам букмекеров, больше шансов на победу у "Интера". На успех команды Антонио Конте можно сделать ставку с коэффициентом 1,28, в то время как победа "Шахтера" оценивается в 10,00. Ничейный результат равен 5,80.

Где смотреть

Поединок состоится в среду, 9 декабря, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", более известном как "Сан Сиро". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн-трансляцию можно будет на телеканале "Футбол 1". Также встречу донецкого и миланского клуба покажет Volia Football HD1, который доступен на платформе Megogo.