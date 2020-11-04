Барселона - Динамо: что надо знать о матче третьего тура Лиги чемпионов

Смогут ли киевляне повторить подвиг "Шахтера"

"Динамо" сыграет на выезде с "Барселоной" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры прогнозировано считают каталонцев фаворитами встречи. Поединок находился под угрозой срыва.

4 ноября 22:00

Барселона, стадион "Камп Ноу"

"Бело-синие" успешно преодолели квалификацию Лиги чемпионов, а вот на старте группового турнира пока не особо впечатляют. Команда набрала одно очко в двух матчах, уступив дома "Ювентусу" (0:2) и сыграв на выезде вничью с "Ференцварошем" (2:2).

Кадровые потери

За "Барселону" из-за травм не сыграют защитник Умтити, полузащитники Коутиньо, Араухо и Пуч, под вопросом участие в матче вратаря тер Штегена. А вот у "Динамо" огромные проблемы с составом.

Кроме травмированных Никиты Бурды, Александра Тимчика и Владимира Костевича, дисквалифицированного до декабря 2020 года Артема Беседина, удаленного в поединке с "Ференцварошем" Сергея Сидорчука, сразу девять игроков пропустят встречу из-за коронавируса.

В заявке киевлян на игру с "Барселоной" осталось всего 13 футболистов из списка А. Согласно протоколу УЕФА, это минимально необходимое количество. Если бы еще хотя бы один игрок "Динамо" получил положительный тест, то матч пришлось бы переносить.

Сможет ли киевское "Динамо" повторить подвиг "Шахтера", который без ряда игроков основы победил на выезде мадридский "Реал".

Прогноз

По мнению букмекеров, "Динамо" - явный аутсайдер встречи. Коэффициент на победу команды Мирчи Луческу составляет 34,00. Для сравнения, успех "Барселоны" оценивается в 1,07, а ничья - 11,00.

Кроме того, аналитики назвали наиболее вероятный окончательный счет матча. По их мнению, каталонская команда победит со счетом 2:0 или 4:0. На такой результат встречи принимаются ставки с коэффициентом - 7.00.

Где смотреть

Поединок состоится в среду, 4 ноября, на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии. Время начала встречи - в 22:00 по киевскому времени. Украинские болельщики в прямой трансляции смогут посмотреть поединок телеканале "Футбол 2". В интернете игра будет доступна на сервисе Oll.tv и медиа-платформе Megogo.