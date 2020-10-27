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Президент "Барселоны" подал в отставку

Новина українською → Каталония, Вторник 27 октября 2020 23:18
Президент "Барселоны" подал в отставку Фото: Хосеп Мария Бартомеу (fcbarcelona.com)
Автор: РБК-Украина

Президент каталонского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку. Он не дождался результатов референдума по поводу вынесения ему вотума недоверия.

Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба.

Перед этим в клубе собрали необходимое количество подписей для выражения недоверия Бартомеу. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты от игры футбольной команды, финансовые проблемы и конфликт с футболистом Лионелем Месси, из-за которого едва не состоялся его трансфер.

Также свои посты покинут все топ-менеджеры каталонского клуба.

Бартомеу был президентом ФК Барселона с 2014 года.

Ранее РБК-Украина писало, что футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси не теряет надежду перейти в "Манчестер Сити". Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, в августе новым главным тренером каталонской "Барселоны" был назначен голландский специалист Рональд Куман. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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