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В Житомирской области началась кампания по COVID-вакцинации

Новина українською → Житомирская область, Среда 24 февраля 2021 20:51
В Житомирской области началась кампания по COVID-вакцинации Фото: врач, который первым получил прививку в Житомирской области (facebook.com/vitaliy.bunechko)
Автор: РБК-Украина

В среду, 24 февраля, в Житомирской области стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Первым получил прививку заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской городской больницы №2.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"Житомирская область одной из первых в Украине начинает вакцинацию от коронавируса. Только что в Житомир доставили первую партию вакцин, состоящая из 17,3 тысячи доз препарата производства Oxford / AstraZeneca (Covishield)", - сообщил он.

По словам главы области, на первом этапе планируется вакцинировать более 3600 жителей области, а первыми будут вакцинированы более 900 медиков, работающих с больными COVID-19.

"Вакцинации будут осуществлять врачи мобильных бригад, которые прошли соответствующее обучение по иммунизации различными вакцинами от COVID-19", - добавил он.

Напомним, завтра в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививки медицинские работники.

Напомним, первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

В Киевской области вакцинация тоже началась. В Броварах вакцинировали врача инфекционного отделения. Процесс занял 15 минут, перед прививкой уточняли информацию о самочувствии и наличии хронических заболеваний.

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