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У Житомирській області почалася кампанія по COVID-вакцинації

Новость на русском → Житомирська область, Середа 24 лютого 2021 20:51
У Житомирській області почалася кампанія по COVID-вакцинації Фото: лікар, який першим отримав щеплення в Житомирській області (facebook.com/vitaliy.bunechko)
Автор: РБК-Україна

У середу, 24 лютого, у Житомирській області стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першим отримав щеплення завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні №2.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій бунечко (рос.) в Facebook.

"Житомирська область однією з перших в Україні починає вакцинацію від коронавірусу. Тільки що в Житомир доставили першу партію вакцин, що складається з 17,3 тисячі доз препарату виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield)", - повідомив він.

За словами очільника області, на першому етапі планується вакцинувати понад 3600 жителів області, а першими будуть вакциновані понад 900 медиків, які працюють з хворими COVID-19.

"Вакцинації будуть здійснювати лікарі мобільних бригад, які пройшли відповідне навчання з імунізації різними вакцинами від COVID-19", - додав він.

Нагадаємо, завтра у Києві почнеться вакцинація від коронавірусу. У столиці першими отримають щеплення медичні працівники.

Нагадаємо, першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

У Київській області вакцинація теж почалася. У Броварах вакцинували лікаря інфекційного відділення. Процес зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявності хронічних захворювань.

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