Жесткий карантин не будут вводить до конца декабря, - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут вводить жесткий карантин до конца декабря. По его словам, сейчас в этом нет необходимости.

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.

Степанов сказал, что сейчас медицинская система выдерживает.

"Эпидемиологические показатели позволяют нам сказать, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря. Еще раз подчеркиваю, наша медицинская система выдерживает", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки подтвердили более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.