От чего зависит точная дата начала вакцинации: разъяснение Минздрава

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"От чего зависит точная дата - от момента поставки вакцины в Украину ... Ждем от ЮНИСЕФ информацию, когда в Украину будет транспортировки вакцины", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной. Он подчеркнул, что работающие на государство люди не могут не сделать прививки.

Так, Зеленский готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной.