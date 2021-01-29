Вакцинация в Украине может начаться с 15 февраля, - Ляшко

В Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC.

Он уверен, что кампания вакцинации должна начаться в Украине в феврале.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявил он.

По его словам, отменить начало вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств.

"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей", - сказал Ляшко.

При этом санврач не ответил, каким именно препаратом начнут вакцинацию.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, которая может быть выделена в рамках COVAX и передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - добавил Ляшко.

В случае, если первой Украину получит вакцину в рамках COVAX, то это будет препарат Pfizer.

Напомним, сегодня в Украине должны объявить дату поставки первой партии вакцины от коронавируса.

Также ранее Ляшко сообщал, что украинцы, которые переболели COVID-19, не получат прививку от болезни в первой волне вакцинации.