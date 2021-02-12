На закупку вакцин и холодильников: Украина получит 50 млн евро от ЕИБ

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения. Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - отметил глава Кабинета министров.

Кроме того, ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства пойдут на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году.