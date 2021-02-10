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НАБУ начало расследование по поводу закупки вакцин от коронавируса

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 13:52
НАБУ начало расследование по поводу закупки вакцин от коронавируса Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Дело открыли в феврале.

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Грищук отметил, что пока не могут рассказать детали, потому что ведется досудебное расследование.

"Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин", - сообщил он.

Напомним, в "Медзакупках" заявили, что Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретное давление на поставщика", - отметил глава ГП Арсен Жумадилов.

Потом было заявление, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной.

Также в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

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