Закарпатье в "красной" зоне: какие ограничения начинают действовать сегодня

Сегодня, 8 марта, вступают в силу ограничения "красной" зоны в Закарпатской области. Таким образом максимальный уровень эпидемиологической опасности присвоен уже четырем областям - кроме Закарпатской в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

Так, с сегодняшнего дня на Закарпатье будет запрещено:

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волны коронавируса.

При этом Шмыгаль не исключил, что в Украине могут вновь ввести локдаун. РБК-Украина писало, при каких условиях вся Украина может оказаться в "красной" зоне карантина.

Также РБК-Украина писало, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в семи областях учеников переводят на дистанционное обучение.