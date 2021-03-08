Закарпатье в "красной" зоне: какие ограничения начинают действовать сегодня
Сегодня, 8 марта, вступают в силу ограничения "красной" зоны в Закарпатской области. Таким образом максимальный уровень эпидемиологической опасности присвоен уже четырем областям - кроме Закарпатской в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.
Подробно об ограничениях - в материале РБК-Украина.
Так, с сегодняшнего дня на Закарпатье будет запрещено:
- прием посетителей общепитом;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа заведений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи проводятся без зрителей;
- посещение образовательных учреждений.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волны коронавируса.
При этом Шмыгаль не исключил, что в Украине могут вновь ввести локдаун. РБК-Украина писало, при каких условиях вся Украина может оказаться в "красной" зоне карантина.
Также РБК-Украина писало, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в семи областях учеников переводят на дистанционное обучение.