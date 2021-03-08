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Закарпатье в "красной" зоне: какие ограничения начинают действовать сегодня

Новина українською → Закарпатская область, Понедельник 08 марта 2021 07:30
Закарпатье в "красной" зоне: какие ограничения начинают действовать сегодня Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 8 марта, вступают в силу ограничения "красной" зоны в Закарпатской области. Таким образом максимальный уровень эпидемиологической опасности присвоен уже четырем областям - кроме Закарпатской в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

Подробно об ограничениях - в материале РБК-Украина.

Так, с сегодняшнего дня на Закарпатье будет запрещено:

  • прием посетителей общепитом;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных магазинов и рынков;
  • работа заведений культуры;
  • проведение массовых мероприятий;
  • спортивные матчи проводятся без зрителей;
  • посещение образовательных учреждений.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волны коронавируса.

При этом Шмыгаль не исключил, что в Украине могут вновь ввести локдаун. РБК-Украина писало, при каких условиях вся Украина может оказаться в "красной" зоне карантина.

Также РБК-Украина писало, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в семи областях учеников переводят на дистанционное обучение.

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