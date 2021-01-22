Задержания и запугивания: как власти РФ готовятся к акциям в поддержку Навального

В Российской Федерации в субботу, 23 января, готовятся масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Накануне митингов российские власти проводят задержания сторонников Навального, угрожают студентам отчислениями и штрафами.

Подробнее о ситуации вокруг акций в поддержку Навального - в материале РБК-Украина.

Задержания сторонников Навального

Первыми задержанными стали юристы "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Владлен Лось. По словам адвоката Владимира Воронина, правоохранители силой вытащил Соболь из автомобиля. Задержание объяснили призывами к участию в несанкционированных акциях. Также на нее составили административный протокол. Позже стало известно, что ее арестовали на 9 суток.

Владлену Лосю, который является гражданином Беларуси, предписали покинуть страну. Ему выдали запрет на въезд до 27 ноября 2023 года. Также был составлен протокол за неповиновение сотрудникам полиции.

Кроме этого в Москве были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, а также сотрудника ФБК Георгия Албурова. На Ярмыш составили протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что она не открывала дверь, а также о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

Также задержания сторонников Навального произошли в Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске.

Угрозы студентам

Российских студентов предупредили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Как минимум со студентами трех российских вузов проводят "профилактические беседы", сообщает BBC. С просьбами не принимать участие в акциях 23 января к старостам обратились в московских Финансовом университете и РГУ нефти и газа, а также Кубанском аграрном университете.

Deutsche Welle сообщает, что студентов Ярославского госуниверситета обещают внести в "черный список" за участие в акциях поддержки Навального. Башкирский госуниверситет вовсе объявил субботу, 23 января, учебным днем "в связи с невыполнением учебного плана".

Ответственность за участие в акциях

В Министерстве внутренних дел Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованной акции протеста.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут считаться угрозой общественному порядку и немедленно пресекаться", - отметили в ведомстве.

Напомним, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления. Его взяли под стражу, посчитав, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.