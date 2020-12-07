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Большая часть населения планеты остается восприимчивой к заражению COVID-19, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Понедельник 07 декабря 2020 19:11
Большая часть населения планеты остается восприимчивой к заражению COVID-19, - ВОЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

В мире было проведено более сотни исследований на наличие антител в организме людей и иммунитет к коронавирусу. И большая часть населения планеты остается восприимчивой к заражению коронавирусом.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

"Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию", - заявил он.

Напомним, по данным ВОЗ, 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что все страны затронуты коронавирусом, однако это происходит неравномерно.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане.

Также сообщалось, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

Добавим, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что нет доказательств тому, что коронавирус в Европу попал с животными.

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