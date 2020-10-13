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В ВОЗ отрицают начало второй волны коронавируса в мире

Автор: Игорь Литвиненко

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об отсутствии второй волны коронавируса в мире. Рост заболеваемости наблюдается в некоторых странах.

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Об этом в ходе конференции в Москве региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в Европе Дорит Ницан, передают "РИА Новости".

"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии. Есть страны, где (в настоящее время - ред.) наблюдается рост, но есть и страны, где идет снижение. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших - ред.)", - сказала Ницан.

Напомним, ранее в ВОЗ выразили беспокойство из-за уровня передачи коронавируса в Европе.

При этом, по словам директора ВОЗ по европейскому региону Ханса Клюге, в Европе растет апатия к коронавирусу.

Как писало РБК-Украина, украинский Минздрав рекомендовал продлить карантин в стране до 31 декабря.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 5133 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели уже более 270 тысяч человек.

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