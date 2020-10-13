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В Украине 5133 новых случая коронавируса

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 08:41
В Украине 5133 новых случая коронавируса Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 5133 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+439), Львовской области (+341), Киеве (+397), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).

С начала пандемии в стране подтвердили 270 587 случаев COVID-19, 116 562 случаев выздоровления (+2152) и 5122 смертей (+107).

В Минздраве заявили, что рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации побуждают пересмотреть противоэпидемические мероприятия в Украине.

Также президент Владимир Зеленский дал ряд поручений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В частности, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

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