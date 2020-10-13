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У ВООЗ заперечують початок другої хвилі коронавірусу у світі

Автор: Игорь Литвиненко

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про відсутність другої хвилі коронавірусу в світі. Зростання захворюваності спостерігається в деяких країнах.

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Про це в ході конференції в Москві регіональний директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ в Європі Доріт Ніцан, передають "РИА Новости".

"Види і форми коронавірусу показують, що немає ніякої другої хвилі пандемії. Є країни, де (в цей час - ред.) спостерігається зростання, але є і країни, де йде зниження. Ми дивимося на цю ситуацію на щоденній основі, вивчаємо ситуацію в країнах, де йде зниження кількості хворих - ред.)", - сказала Ніцан.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ висловили занепокоєння з-за рівня передачі коронавірусу в Європі.

При цьому, за словами директора ВООЗ по європейському регіону Ханса Клюге, Європі зростає апатія до коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, український МОЗ рекомендував продовжити карантин у країні до 31 грудня.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 5133 нових випадки коронавірусу. Всього в країні захворіли вже понад 270 тисяч осіб.

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