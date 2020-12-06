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В воскресенье на Донбассе сохраняется "тишина"

Автор: Роман Тверденко

В воскресенье, 6 декабря, на Донбассе соблюдается режим перемирия. Боевики не обстреливали позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Ситуация в зоне ООС остается стабильной и контролируемой.

Также продолжаются работы по разминированию территории. Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали еще три гектара в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 5 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается самое продолжительное перемирие. При этом существенно сократилось число обстрелов.

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