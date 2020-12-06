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Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе. Последняя была в конце ноября

Новина українською → Киев, Воскресенье 06 декабря 2020 10:55
Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе. Последняя была в конце ноября Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе уже месяц нет боевых потерь среди украинских военных. Хотя на прошлой неделе от снайперского огня погиб боец бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Зеленский отметил, что сегодня 133 день как было объявлено прекращение огня на Донбассе. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять.

"В этот же период в прошлом году в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас есть "тишина", есть месяц без убитых и раненых. Возможно, это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому. В нашей Украине похорон стало меньше почти в 10 раз, в 10 раз меньше слез матерей, жен, детей…", - заявил Зеленский.

Напомним, 24 ноября в районе Авдеевки снайпер пророссийских боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего из бригады имени Черных Запорожцев, Вячеслава Минкина из Фастова Киевской области. Впоследствии военный умер. Всего с начала перемирия на Донбассе погибли пятеро украинских бойцов.

На этой неделе боевики в очередной раз открыли снайперский огонь по украинским позициям в районе Светлодарска и снова ранили украинского бойца.

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