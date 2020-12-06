На Донбассе боевики применили противотанковые ракетные комплексы

За прошедшие сутки, 5 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.

Не было спокойно и в пригороде Авдеевки. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили действия вражеских снайперов на обоих направлениях.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.

Ранее сообщалось, что боевики нарушили режим "тишины" в районе Водяного, в связи чем Украина в ТКГ готовит ноту ОБСЕ.

РБК-Украина писало, что в течение трех лет благодаря финансированию правительства США на Донбассе были разминированы более 1,6 млн квадратных метров. Украина стала одной из наиболее пострадавших от заминирования стран мира.