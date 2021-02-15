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Верховный суд дал 10 дней на исправление иска телеканалу ZIK

Автор: РБК-Украина

Верховный суд Украины принял решение по иску телеканала ZIK, против которого были наложены санкции. Иск поступил 12 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"12 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" к президенту Украины, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Речь идет об указе № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Постановлением от 15 февраля 2021 года по делу № 9901/33/21 исковое заявление ООО оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков", - информирует суд.

Решение мотивировано тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет. Итак, телеканал должен предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

Кроме этого, истец не предоставил суду доказательства, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, Службы безопасности Украины, Верховной рады к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Напомним, 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112 Украина" и NewsOne, принадлежащих нардепу Тарасу Козаку. Первые два были отклонены судом.

Как писало РБК-Украина, ранее суд отклонил два иска по указу Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112 Украина" и NewsOne. Он признал их необоснованными и отправил на исправление недостатков истцам.

Вечером 2 февраля глава государства наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

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