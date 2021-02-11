Верховный суд принял иск по санкциям против каналов Козака

Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Первые два были отклонены судом.

Судебное производство будет открыто по иску № 9901/26/21. В нем гражданин Украины оспаривает указ президента о санкциях против нардепа Тараса Козака и трех его телеканалов (Zik, "112-Украина" и NewsOne), утверждая о нарушении его права на получение информации из информационных программ, которые транслировались на этих телеканалах.

Истец считает, что это является нарушением прав человека согласно статьям 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Рассмотрение дела начнется 15 марта в 12:00.