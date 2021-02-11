ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Верховный суд принял иск по санкциям против каналов Козака

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 20:40
Верховный суд принял иск по санкциям против каналов Козака Фото: Верховный суд Украины (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Первые два были отклонены судом.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Судебное производство будет открыто по иску № 9901/26/21. В нем гражданин Украины оспаривает указ президента о санкциях против нардепа Тараса Козака и трех его телеканалов (Zik, "112-Украина" и NewsOne), утверждая о нарушении его права на получение информации из информационных программ, которые транслировались на этих телеканалах.

Истец считает, что это является нарушением прав человека согласно статьям 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Рассмотрение дела начнется 15 марта в 12:00.

Напомним, Верховный суд Украины в четверг отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne. Он признал их необоснованными и отправил на исправление недочетов истцам.

Вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Вооруженные силы Украины Санкции
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок