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Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 19:31
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака Фото: Верховный суд Украины (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Верховный суд Украины отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112-Украина" и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку. Но в суд поступил еще третий иск.

Об этом сообщает сайт Верховного суда.

Верховный суд рассмотрел иск №9901/22/21, в котором утверждалось, что указ Зеленского от 2 февраля нарушает права, свободы и интересы. Суд отклонил ходатайство, поскольку в нем не было обоснования того, как Зеленский нарушил права, свободы и интересы. Кроме этого, ВСУ не увидел оснований для привлечения к делу ряд телекомпаний, на частотах которых вещали телеканалы, как третьих лиц. Истцу поручили исправить недочеты в 10-дневный срок.

Также ВСУ отклонил иск № 9901/23/21, в котором требовалось признать указ президента противоправным и отменить его. Суд решил, что жалоба подана в интересах юридических лиц, которые являются владельцами телеканалов.

В то же время, Верховный суд 8 февраля получил третий иск с подобными исковыми требованиями - № 9901/26/21. Вопрос об открытии дела по нему будет решен в пятидневный срок.

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