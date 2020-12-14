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США начали вакцинацию от COVID-19, привили первого американца

Новина українською → Нью-Йорк, Понедельник 14 декабря 2020 16:59
США начали вакцинацию от COVID-19, привили первого американца Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах началась вакцинация от коронавируса. Первой в США получила вакцину от COVID-19 медсестра из Нью-Йорка.

Об этом сообщает USA Today.

В понедельник утром медсестра реанимации Сандра Линдси получила первую прививку от Pfizer / BioNTech.

"Я готова. Давайте сделаем это", - сказала она, после чего ей сделали укол.

По словам Линдси, она почувствовала облегчение, и заявила, что хотела "внушить обществу уверенность в безопасности вакцины".

"Я надеюсь, что это начало и конец очень болезненного периода в нашей истории", - добавила она.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.

"Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - написал он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку против COVID-19.

Кроме того, накануне в США одобрили использование вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. При этом руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинироваться людям старше 16 лет.

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