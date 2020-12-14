США начали вакцинацию от COVID-19, привили первого американца

В Соединенных Штатах началась вакцинация от коронавируса. Первой в США получила вакцину от COVID-19 медсестра из Нью-Йорка.

Об этом сообщает USA Today.

В понедельник утром медсестра реанимации Сандра Линдси получила первую прививку от Pfizer / BioNTech.

"Я готова. Давайте сделаем это", - сказала она, после чего ей сделали укол.

По словам Линдси, она почувствовала облегчение, и заявила, что хотела "внушить обществу уверенность в безопасности вакцины".

"Я надеюсь, что это начало и конец очень болезненного периода в нашей истории", - добавила она.

New York Democrat Gov Andrew Cuomo is on screen for the first coronavirus vaccine in New York.



Don't let these made for TV events distract from the fact Cuomo tried to delay vaccine distribution for political reasons & his policies led to the deaths of thousands in nursing homes pic.twitter.com/qCowXsrPaT — Steve Guest (@SteveGuest) December 14, 2020

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.

"Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - написал он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку против COVID-19.

Кроме того, накануне в США одобрили использование вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. При этом руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинироваться людям старше 16 лет.