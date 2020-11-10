UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вакцина Pfizer является очень многообещающей, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает вакцину от COVID-19 фармацевтической компании Pfizer очень многообещающей. Он также рассчитывает, что в мире будет появляться больше вакцин.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, ВОЗ рассчитывает на появление эффективной вакцины от COVID-19 до конца этого года.

"Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов", - добавил Гебреисус.

Самые читаемые новости

Кроме того, по словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, новости о возможной доступности эффективной вакцины предвещают серьезные проблемы, поскольку она хранится при очень низких температурах.

Напомним, ранее сообщалось, что цена вакцины BioNTech и Pfizer будет ниже рыночной, однако она не появится в продаже в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и попросил ее помочь в поставках вакцины от Pfizer.

"Это очень обнадеживающая новость. Прошу вашего содействия в учитывании интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - отметил Зеленский.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗВакцинаCOVID-19