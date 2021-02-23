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Вакцина от COVID прибыла в Украину. Когда начнут делать прививки

Новина українською → Украина, Вторник 23 февраля 2021 12:37
Вакцина от COVID прибыла в Украину. Когда начнут делать прививки Фото: вакцинация (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

В Украине вакцинация от коронавируса начнется завтра, 24 февраля. Первые прививки будет сделаны в "ковидных" больницах.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отметили, что вакцинацию не будут проводить публично, так как привлечение широкой публики в больницы для пациентов с коронавирусом неуместно.

"Делать прививки начнут завтра, когда вакцина разойдется по регионам. Их будут делать одновременно по всей стране", - сообщил источник.

Напомним, сегодня около 11:20 в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Данная вакцина имеет среднюю эффективность 70%. Согласно клиническим испытаниям, ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди привитых резко снижается уровень заболеваемости.

Ранее РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Подробнее о том, как будет проводиться вакцинация - в материале РБК-Украина.

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