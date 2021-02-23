В Украину доставили вакцину от коронавируса: какую

Сегодня, 23 февраля 2021 года, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса . Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.

Украина получила 500 тысяч доз. Уже на следующий день после получения вакцины может стартовать иммунизация.

Ранее стало известно, что в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.

Эффективность вакцины

По результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.

Кто может прививаться вакциной AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину всем взрослым старше 18 лет. Однако ряд европейских стран внес людей старше 55-60 лет в категорию, которую не будут вакцинировать этим препаратом, поскольку на сегодня недостаточно данных о ее испытаниях именно в данной возрастной группе.

Эту вакцину можно вводить людям с ослабленным иммунитетом. Кроме того, не ожидается никакого риска от грудного вскармливания после вакцинации, однако перед прививкой стоит проконсультироваться с врачом.

Полный курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в 8-12 недель.

Возможные побочные эффекты

Возможными побочными эффектами вакцины AstraZeneca являются: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышечная боль. Такой эффект проявляется у около 10% вакцинированных.

Что с другими вакцинами

В феврале в Украину должна была прибыть партия из 117 000 доз вакцины американской компании Pfizer. Но в связи с бюрократическими процедурами поставка по линии глобального механизма COVAX (обеспечивает вакцинами бедные страны) задерживается. По последним прогнозам, поставки вакцины по COVAX начнутся только в начале марта.

В рамках COVAX в I полугодии также должны поступить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca и Novavax, но позже МОЗ договорился о еще 5 млн дополнительных доз Novavax.

Что касается китайской вакцины Sinovac, на которую Украина заключила контракт на 1,9 млн доз, то ее поставки могут вообще отложить на апрель.