COVID-вакцина уже в Украине. Что дальше

Вакцина от COVID уже доставлена в Украину. На сегодня получена первая партия препарата компании AstraZeneca.

РБК-Украина разбиралось, что будет дальше.

Начнется ли вакцинация на этой неделе

Как заявлял главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сразу по прибытии COVID-вакцины в Украине ее одновременно развезут по областных складах 11 машин. Первыми вакцину получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев, в остальные регионы вакцина приедет на следующий день.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется на следующий день после прибытия вакцины в Украине.

Что будет на первом этапе

Первый этап вакцинации охватывает 370 000 украинцев:

работники мобильных бригад вакцинации

медработники, врачи и средний медицинский персонал, которые работают с COVID-пациентами

работники лабораторий, которые исследуют анализы на COVID-19

работники экстренной медицинской помощи

персонал и люди, которые живут в интернатах и домах престарелых

военнослужащие, которые принимают участие в ООС

Как записаться на вакцинацию

Записаться на вакцинацию можно тремя способами:

через сайт, который должен был запуститься еще 10 февраля;

по телефону;

через семейного врача.

Реестр вакцинации образуют на базе сервиса E-Health. На сегодня списки на прививку еще не готовы, их верификация завершится на этой неделе.

Кому нельзя пока вакцинироваться

Вакцинация от COVID противопоказана аллергикам (реакция на полиэтиленгликоль). А беременным женщинам и тем, у кого COVID протекает тяжело, рекомендуется отложить ее на несколько месяцев.

Тем, кто переболел COVID-19, рекомендуется делать прививки не ранее чем через 6 месяцев.

Как изменится карантин после старта вакцинации

Кабинет министров вернул адаптивный карантин. Предварительно, он будет действовать до конца апреля. В рамках адаптивного карантина страну снова разделят на несколько "цветных зон" в зависимости от ситуации с COVID. "Красная зона" с наиболее жесткими ограничениями будет устанавливаться отдельным решением.

Но президент Владимир Зеленский уже заявил, что для вакцинированных украинцев будут отменять карантинные ограничения.