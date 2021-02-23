COVID-вакцина уже в Украине. Что дальше
Вакцина от COVID уже доставлена в Украину. На сегодня получена первая партия препарата компании AstraZeneca.
РБК-Украина разбиралось, что будет дальше.
Начнется ли вакцинация на этой неделе
Как заявлял главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сразу по прибытии COVID-вакцины в Украине ее одновременно развезут по областных складах 11 машин. Первыми вакцину получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев, в остальные регионы вакцина приедет на следующий день.
Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется на следующий день после прибытия вакцины в Украине.
Что будет на первом этапе
Первый этап вакцинации охватывает 370 000 украинцев:
- работники мобильных бригад вакцинации
- медработники, врачи и средний медицинский персонал, которые работают с COVID-пациентами
- работники лабораторий, которые исследуют анализы на COVID-19
- работники экстренной медицинской помощи
- персонал и люди, которые живут в интернатах и домах престарелых
- военнослужащие, которые принимают участие в ООС
Как записаться на вакцинацию
Записаться на вакцинацию можно тремя способами:
- через сайт, который должен был запуститься еще 10 февраля;
- по телефону;
- через семейного врача.
Реестр вакцинации образуют на базе сервиса E-Health. На сегодня списки на прививку еще не готовы, их верификация завершится на этой неделе.
Кому нельзя пока вакцинироваться
Вакцинация от COVID противопоказана аллергикам (реакция на полиэтиленгликоль). А беременным женщинам и тем, у кого COVID протекает тяжело, рекомендуется отложить ее на несколько месяцев.
Тем, кто переболел COVID-19, рекомендуется делать прививки не ранее чем через 6 месяцев.
Как изменится карантин после старта вакцинации
Кабинет министров вернул адаптивный карантин. Предварительно, он будет действовать до конца апреля. В рамках адаптивного карантина страну снова разделят на несколько "цветных зон" в зависимости от ситуации с COVID. "Красная зона" с наиболее жесткими ограничениями будет устанавливаться отдельным решением.
Но президент Владимир Зеленский уже заявил, что для вакцинированных украинцев будут отменять карантинные ограничения.
Напомним, ранее Минздрав утвердил рекомендации по COVID-вакцинации.