Вакцина от COVID индонезийской Bio Farma показала эффективность 97%

Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma при разработке вакцины от COVID добилась эффективности 97%. Промежуточные испытания оказались более чем успешными.

Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, передает Reuters.

"Наша группа клинических испытаний в течение одного месяца выявила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины достигает 97%", - заявил Сетиаван.

При этом Bio Farma не предоставила данных о том, сколько участников заразились во время испытаний. Известно, что всего в испытаниях участвовали 1 600 человек.

Также сообщается, что Bio Farma будет ждать полных результатов. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина попросила США предоставить вакцину от COVID в режиме экстренного применения.

Ранее также сообщалось, что украинская вакцина готовится к стадии клинических испытаний. Она может появиться в следующем году, украинская разработка полностью нейтрализует вирус в живых клетках.