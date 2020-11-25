ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине  

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 18:26
Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине   Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина продолжает разработку своей вакцины от COVID-19. На сегодня украинский кандидат готовится к стадии клинических испытаний.

Об этом в интервью проекту "Зе Интервьюер" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня у Украины есть только кандидат на вакцину, который в течение шести месяцев проходил доклинические испытания на животных. Разработкой занимается компания "Диапроф-Мед" вместе с сотрудниками Института микробиологии.

"Делали (испытания, - ред.) на мышах, делали на кроликах. Доказывали, что на введение антигена, который является украинским кандидатом на вакцину, вырабатываются антитела. Мы доказали, что эти антитела полностью идентичны тем, которые есть в организме переболевшего человека", - отметил Степанов.

Он добавил, что украинская разработка полностью нейтрализует вирус в живых клетках, а исследования проводились в лабораториях Турции и США.

"Дальше нужно проводить клинические испытания. Нужно изготовить 100 тысяч доз и потом уже заниматься всеми клиническими исследованиями", - подчеркнул Степанов.

По его словам, Украина может получить свою вакцину через год после прохождения всех трех стадий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскую вакцину от коронавируса хотят испытать на людях через три месяца.

Подробнее об украинской вакцине читайте в интервью РБК-Украина ее разработчика, президента компании DiaPrep System Inc Михаила Фаворова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина COVID-19 Коронавирус
NEWS
Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине  
РБК-Украинаинформационное агентство Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине  
DAILY
Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему