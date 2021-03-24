В Минздраве отреагировали на смерть военнослужащей, которую недавно привили от COVID

Министерство здравоохранения призвало общественность и средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей в Одесской области, которая недавно была привита от COVID-19. Точные причины смерти будут установлены судебно-медицинской экспертизой.

Об этом говорится в заявлении Минздрава .

По предварительной информации, смерть военной наступила в результате острых расстройств кровообращения.

"Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни", - сообщили в Минздраве.

Военная получила прививку вакциной Covishield 21 марта. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться в зону операции Объединенных сил.

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - говорится в заявлении.

После прививки, по состоянию на утро 23 марта, женщина жалоб на здоровье не высказывала.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно. Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей", - добавили в Минздраве.

В министерстве отметили, что по состоянию на 19 марта в мире ввели 397 млн доз вакцины от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, ни одного случая смерти от вакцины не зафиксировано.