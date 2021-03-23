В Одесской области умерла военная. Ей недавно сделали COVID-прививку

В Одесской области 23 марта во внеслужебное время умерла женщина-военнослужащий по контракту. В воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС.

Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ .

Как рассказал начальник медицинской службы воинской части, где умершая проходила службу, по состоянию на сегодняшнее утро жалоб на состояние здоровья женщина-военнослужащий не высказывала.

"Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью", - добавили в командовании.

Сегодня она внезапно потеряла сознание, после чего ей немедленно вызвали скорую помощь. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики провели реанимационные мероприятия, но они не увенчались успехом.

Пока неизвестно, связана ли смерть женщины с вакцинацией от коронавируса. На завтра, 24 марта, назначена судебно-медицинская экспертиза.