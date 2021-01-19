В Управлении госохраны объяснили, почему Тупицкого не пускают в КСУ

Управление государственной охраны объяснило, почему экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого не пускают в КСУ. Это связано с обращением в Управление Государственного бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления госохраны.

В Управлении отметили, что согласно указу президента от 29 декабря, Тупицкого запрещено допускать к помещению КСУ сроком на два месяца.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют только на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря президент Александр Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Как писало РБК-Украина, в начале января КСУ провел собрание судей в связи с отстранением Тупицкого. Судьи выразили обеспокоенность ситуацией, заявив о "недопустимости таких действий со стороны президента".

Также сообщалось, что Тупицкий стал фигурантом уголовнго дела. При этом подозрение ему пришлось высылать по почте, так как он не явился за ним в Офис генерального прокурора.