В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ. На повестке COVID-19

В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он обсудит с правительством вопросы, связанные с коронавирусом.

Об этом сообщает страница украинского представительства ВОЗ в Facebook.

В аэропорту Клюге и доктора Хундо Вайлера встретили представитель ВОЗ и глава представительства организации в Украине Ярно Хабихт и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций. Также запланированы встречи с медработниками, участвующими в борьбе с коронавирусом, и посещение лабораторного центра по тестированию на COVID-19.

Главными вопросами повестки визита Клюге будут реагирование на пандемию в Украине, вакцинация и изменения в системе здравоохранения.

Напомним, сегодня министр Кабминета министров Олег Немчинов допустил, что ужесточенный карантин в Украине может начаться раньше. Для этого должно произойти стремительное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.