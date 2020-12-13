UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ. На повестке COVID-19

Автор: Роман Тверденко

В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он обсудит с правительством вопросы, связанные с коронавирусом.

Об этом сообщает страница украинского представительства ВОЗ в Facebook.

В аэропорту Клюге и доктора Хундо Вайлера встретили представитель ВОЗ и глава представительства организации в Украине Ярно Хабихт и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций. Также запланированы встречи с медработниками, участвующими в борьбе с коронавирусом, и посещение лабораторного центра по тестированию на COVID-19.

Главными вопросами повестки визита Клюге будут реагирование на пандемию в Украине, вакцинация и изменения в системе здравоохранения.

Напомним, сегодня министр Кабминета министров Олег Немчинов допустил, что ужесточенный карантин в Украине может начаться раньше. Для этого должно произойти стремительное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗ