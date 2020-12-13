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В Кабмине назвали условие для более раннего ужесточения карантина

Новина українською → Киев, Воскресенье 13 декабря 2020 19:10
В Кабмине назвали условие для более раннего ужесточения карантина Фото: Олег Немчинов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Ужесточенный карантин в Украине может начаться раньше. Для этого должно произойти стремительное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

Главным показателем для введения жесткого карантина раньше 8 января может стать заболеваемость на уровне 32-35 тысяч новых случаев в сутки.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", — сказал Немчинов.

Также он подчеркнул, что при оценке ситуации будет учитываться заполненность коек для заболевших COVID-19.

"Кроме выявленных, есть еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - сказал министр.

На этой неделе Кабмин объявил об ужесточении карантина с 8-го по 24 января. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.

Также в среду Кабинет министров продлил карантин до конца зимы. Пока во все дни, кроме периода ужесточенного карантина, в Украине будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

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