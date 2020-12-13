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В Україну прибув глава Європейського бюро ВООЗ. На порядку денному COVID-19

Автор: Роман Тверденко

В Україну прибув голова Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге. Він обговорить з урядом питання, пов'язані з коронавірусом.

Про це повідомляє сторінка українського представництва ВООЗ в Facebook.

В аеропорту Клюге і доктора Хундо Вайлера зустріли представник ВООЗ та голова представництва організації в Україні Ярно Хабіхт і головний санлікар України Віктор Ляшко.

В найближчі кілька днів Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН та партнерами з розвитку, представниками гуманітарних організацій. Також заплановані зустрічі з медпрацівниками, які беруть участь у боротьбі з коронавірусом, і відвідування лабораторного центру з тестування на COVID-19.

Головними питаннями порядку візиту Клюге будуть реагування на пандемію в Україні, вакцинація та зміни в системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні міністр Кабминета міністрів Олег Немчинов допустив, що посилений карантин в Україні може початися раніше. Для цього повинно статися стрімке збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом.

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