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В Киеве пошел первый снег

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 11:58
В Киеве пошел первый снег Фото: в Киеве пошел первый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве пошел первый снег 23 ноября 2021 года. Небольшой снег падает в центральных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Небольшой снег идет на Подоле, улице Богатырской, а также на Куреневке и Виноградаре. Кроме того, снеговые осадки в центральных районах города, в том числе возле цирка.

О небольшом снеге сообщили жители и Святошинского и Соломенского районов. Впрочем, его пока нет на левом берегу города.

Усложнение движения транспорта на улицах города не наблюдается.

Напомним, синоптики предупреждали о снеге в Киеве.

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