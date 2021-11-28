ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ливень, снег, перепады температуры: какой будет погода в последние дни ноября

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 11:59
Ливень, снег, перепады температуры: какой будет погода в последние дни ноября Фото: какой будет погода на следующей неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На следующей неделе в Украине будут различные метеорологические явления - и ливни, и снегопады, а также резкие перепады температуры. Уже завтра всю страну накроют сильные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз на 29 ноября во всех областях будет сильный дождь, а в западных - еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +14. Холодно будет на западе, а в восточных и южных областях будет сравнительно теплее.

Ливень, снег, перепады температуры: какой будет погода в последние дни ноября

Прогноз на 30 ноября: в последний день ноября этого года будет снег на западе, на юге и востоке продолжают идти дожди, только в центральных регионах будет сухая погода. Температура будет колебаться от -1 до +6.

Ливень, снег, перепады температуры: какой будет погода в последние дни ноября

Прогноз на 1 декабря

В первый день зимы 2021 года ожидается снег с дождем в западных, Луганской, Донецкой и северных областях. Сухая погода будет в центре страны и на юге. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1.

Ливень, снег, перепады температуры: какой будет погода в последние дни ноября

Прогноз на 2 декабря: в этот день снега отойдут. В западных и северных областях будет дождь, а в других регионах сухо. Температура воздуха поднимется и будет днем от +3 до +9.

Ливень, снег, перепады температуры: какой будет погода в последние дни ноября

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит