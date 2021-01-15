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В Украине на выходные усилятся морозы: прогноз синоптиков

Автор: Анастасия Рокитна

Погоду на выходные передают холодную, морозы усилятся. Также синоптики прогнозируют снег в восточных областях в суботу и в западных областях в воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз на субботу

В субботу, 16 января, снег в Харьковской, Луганской и Донецкой.

В западных областях температура воздуха днем опустит до-6-12, а ночью -6-16. На севере и в центре страны днем -11-14, а ночью опустит до -16. В восточных и южных областях температура воздуха днем составит -7-11, а ночью -9-13.

В Киеве в этот день будет облачно с прояснениями. Днем температура опустится до -11-13, ночью будет так же.

Прогноз на воскресенье

В воскресенье, 17 января, снегопады передают в западных областях, там днем -12-14, а ночью -15-19. На востоке и в центре страны температура воздуха днем составит -8-14, а ночью -12-19. В северных областях днем будет -12-14, а ночью -16-18.

В Киеве сегодня будет облачно. Днем температура воздуха составит -11-13, а ночью -13-17.

Напомним, сегодня в Киев пришли сильные морозы, сейчас температура воздуха составляет -9. Также ожидаются снегопады.

Отметим, в Украине на перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега.

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